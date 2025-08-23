Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Από μελίσσια ξεκίνησε η πυρκαγιά στον Χορτιάτη – Δείτε βίντεο

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν μελίσσια στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (23.08.2025).

Όπως απέδειξε η έρευνα, η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν γρηγορα υπό έλεγχο λόγω της άμεσης ενημέρωσης από drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, σε ανάρτηση που έκανε, ανέβασε βίντεο από τη φωτιά και έγραψε στη λεζάντα:

«Εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου». Στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στην κατάσβεση.

Λόγω της φωτιάς κάηκαν θάμνοι και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.