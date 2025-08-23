Ελλάδα

Φωτιά στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη – Ελικόπτερα και πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο

Συνδρομή και από εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Στις φλόγες βρίσκεται πλαγιά στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, καθώς η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (23.08.2025) συνεχίζει και καίει.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.

Από αέρος κάνουν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

