Φωτιά στη Βοιωτία: Δραματική διάσωση ηλικιωμένης με σκάφος από τον Άγιο Βασίλειο – Συγκλονιστικές εικόνες από την απομάκρυνση κατοίκων

Δραματική ήταν η εκκένωση των κατοίκων από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (31.07.2026), που πήρε γρήγορα διαστάσεις και συνεχίζει να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με το Λιμενικό, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση 229 ατόμων διά θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Επιπλέον, 25 από τους διασωθέντες, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, παραμένουν προσωρινά μέσα στο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αποβίβασή τους. Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά τους στη στεριά. Συγκλονίζει η εικόνα από την απομάκρυνση ηλικιωμένης μέσα στο φουσκωτό, να την κρατάει σφιχτά ο αστυνομικός μέσα στους καπνούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεράστια είναι η επιχείρηση εκκένωσης τόσο από τη θάλασσα όσο και από τη στεριά. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή πέντε ιδιωτικών σκαφών, ενός ρυμουλκού και πλοιαρίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.

Νωρίτερα, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στον Άγιο Βασίλειο να απομακρυνθούν προς το Καπαρέλι. Στο λιμάνι έχουν συγκεντρωθεί κάτοικοι και παραθεριστές, μεταξύ των οποίων και οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να επιβιβαστούν στα σκάφη που τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Δείτε λεπτό προς λεπτός όλες τις εξελίξεις στο newsit.gr



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).