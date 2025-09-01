Φωτιά στη Χαλκιδική στη Νέα Τρίγλια: Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο Δευτέρα (1/9/2025) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή χωρίς, ωστόσο, να απειλούνται μέχρι στιγμής σπίτια.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ