Φωτιά στη Χαλκιδική στη Νέα Τρίγλια: Επιχειρούν εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο Δευτέρα (1/9/2025) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή χωρίς, ωστόσο, να απειλούνται μέχρι στιγμής σπίτια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025

