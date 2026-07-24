Σύρος: Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα που μαχαίρωσε τη 42χρονη

Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τον εισαγγελέα να διατάζει την σύλληψη και της συζύγου του δράστη που μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα.

Η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, με το θρίλερ της δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο να συνεχίζεται καθώς ακόμη δεν έχουν εξακριβωθεί οι λόγοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων οι αστυνομικοί της Σύρου προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια του πάζλ που θα τους οδηγήσουν στις ακριβής συνθήκες της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του EKAB η οποία έπεσε νεκρή έπειτα από καβγά που είχε με το ζευγάρι στο νησί των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, η 42χρονη φέρεται από βιντεοληπτικό υλικό να πλησιάζει το σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να φοράει το παντελόνι εργασίας της. Όταν φτάνει κάθεται λίγη ώρα έξω από το σπίτι, στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι και της ανοίγει η 30χρονη. Στο χέρι της η 42χρονη φέρεται να κρατά ένα μαχαίρι με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε ελαφρά η 30χρονη.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις πέντε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Ιουλίου, όταν η 42χρονη γυναίκα έφτασε στο σπίτι που έμενε το ζευγάρι στην Άνω Σύρο. Χτύπησε το κουδούνι και της άνοιξε η 30χρονη με την οποία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ξεκίνησε να έχει μία έντονη λογομαχία. Λίγο αργότερα στην πόρτα του σπιτιού βγήκε και ο σύζυγος της 30χρονης ο οποίος αντί να ηρεμήσει τα πνεύματα, αποφάσισε να μπει κι αυτός στον καυγά. Τα πράγματα γρήγορα ξέφυγαν από τον έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 41χρονος χτύπησε με άλλο μαχαίρι τη διασώστρια στην πλάτη, ενώ στη συνέχεια την χτύπησε και την καταδίωξε στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου της πέταξε μια γλάστρα.

Λίγα μέτρα παρακάτω η διασώστρια εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην μέση του δρόμου και την πάρελαβαν οι συνάδερφοί της, που την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών η 42χρονη έχασε τη μάχη και κατέληξε.

Τα κίνητρα της δολοφονίας εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ όπως έγινε γνωστό το σπίτι που έμενε το ζευγάρι είναι ιδιόκτητο και άνηκε στον 41χρονο. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 2 μαχαίρια, ενώ συνεχίζουν να ψάχνουν όλες τις λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.