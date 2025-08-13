Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στη Χίο: Διπλό το πύρινο μέτωπο, τεράστιες οι καταστροφές – Νέες εντολές εκκένωσης οικισμών

Στάχτη έχουν γίνει σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες σε Βολισσό και Κάμπο Βολισσού
Με 2 μέτωπα παλεύουν σήμερα (13.08.2025) οι πυροσβέστες στην Χίο. Στο νησί πνέουν άνεμοι έως 6 μποφόρ, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς, ακόμη πιο δύσκολο.

Tο πρώτο μέτωπο στην Χίο, κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά. Η δεύτερη φωτιά, που είναι και πιο δύσκολη, είναι κοντά στον οικισμό Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Καμπιάς και ζητά την εκκένωση της περιοχής Καμπιά.

«Ενεργοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή σας. Εάν βρίσκεστε στα Καμπιά της Χίου, μετακινηθείτε στα Καρδάμυλα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Στη Βολισσό έχουν καεί σπίτια και τροχόσπιτα ενώ στον Κάμπο της Βολισσού, κάηκαν καλλιέργειες με ελιές και εσπεριδοειδή.

