Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα παραμένει το 60% της Βολισσού – Το Σάββατο ξεκινά η καταγραφή των ζημιών

Εξαντλητική μάχη, έδιναν όλο το βράδυ, πυροσβέστες και εθελοντές στη Καμπιά Χίου, με σκοπό να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν πάρει και πάλι μεγάλες διαστάσεις. Σκοπός όσων αγωνίστηκαν ήταν η πυρκαγιά να μην πλησιάσει στα Λεπτόποδα και κυρίως να μην περάσει προς την μεριά του Κεράμου.

Στελέχη της Πυροσβεστικής δήλωσαν το πρωί της Παρασκευής (15.08.2025) πως είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για το ότι η φωτιά που ξέσπασε στη Χίο θα τεθεί υπό έλεγχο.

Στη Βολισσό πολλά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Η καταστροφική φωτιά προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση αλλά στην υδροδότηση.



Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν σκληρή μάχη με τον χρόνο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό βουλευτή, Νότη Μηταράκη, ήδη έχουν αποκαταστήσει το 40% της ηλεκτροδότησης στη Βολισσό.

Αύριο Σάββατο, θα έρθουν στη Χίο συνεργεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.