Φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 29.08.2025, στην Θεσπρωτία.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας κοντά στον Αχέροντα και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έσπευσα 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά και πλεόν επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη δόθηκε «μάχη» για να τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βουβοπόταμου, χωρίς να απειληθούν οι οικισμοί.