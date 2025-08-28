Υπό έλεγχο η φωτιά σε Πάργα και Πρέβεζα: Συνεχίζουν να επιχειρούν εναέριες δυνάμεις – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δύο διάφορες εστίες και κυρίως σε δασική έκταση στο Αηδόνι στην Πρέβεζα αλλά και στην περιοχή του Βουβοπόταμου και της Κλεισούρας στην Πάργα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα».

Οι φωτιές ξέσπασαν σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Η φωτιά βρισκόταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές για αυτό και οι πυροσβέστες αλλά και εθελοντές μάχονταν με τις φλόγες για να προστατέψουν τα σπίτια.

Η κατάσταση βέβαια φαίνεται να έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό.

Σε κινητοποίηση υπήρξαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Δύο διαφορετικές #πυρκαγιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 #πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

August 28, 2025

Στο σημείο βοηθάνε και εθελοντές με αγροτικά οχήματα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Υπενθυμίζεται ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Μεσσηνία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να μην πλησιάσει η φωτιά σε σπίτια.