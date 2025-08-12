Φωτιά στη Ζάκυνθο: Σκληρή η μάχη με το πύρινο μέτωπο – Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση Κερί και Αγαλά

Πάνω από 20 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025).

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στην πυροσβεστική. Στο όμορφο νησί του Ιονίου πνέουν ισχυροί άνεμοι, καθιστώντας την κατάσβεση της φωτιάς, δύσκολη.

Τα μηνύματα από το 112 είναι απανωτά.

Γύρω στις 09:30 στάλθηκαν 2 μηνύματα για εκκένωση Αγαλά και Κερί.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κερί απομακρυνθείτε προς Ζάκυνθο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πρόκειται για χωριό με πολλούς κατοίκους και τουρίστες.

Δείτε live στο newsit.gr όλες τις φωτιές που μαίνονται στην επικράτεια.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Αγαλάς.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στον αγώνα «έπεσαν» και 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.