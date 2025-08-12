Ελλάδα

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Σκληρή η μάχη με το πύρινο μέτωπο – Νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση Κερί και Αγαλά

2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 20 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο
Ανανεώθηκε πριν 37 λεπτά
Φωτιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSSI / ΒΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Πάνω από 20 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν την φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025).

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στην πυροσβεστική. Στο όμορφο νησί του Ιονίου πνέουν ισχυροί άνεμοι, καθιστώντας την κατάσβεση της φωτιάς, δύσκολη.

Τα μηνύματα από το 112 είναι απανωτά.

Γύρω στις 09:30 στάλθηκαν 2 μηνύματα για εκκένωση Αγαλά και Κερί.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κερί απομακρυνθείτε προς Ζάκυνθο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πρόκειται για χωριό με πολλούς κατοίκους και τουρίστες.

Δείτε live στο newsit.gr όλες τις φωτιές που μαίνονται στην επικράτεια.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Αγαλάς.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγαλά απομακρυνθείτε προς Κερί. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Στον αγώνα «έπεσαν» και 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα μηνύματα που έστελνε ο γυμνασιάρχης από την Σάμο που κατηγορείται για βιασμό ανήλικων - «Οι γάμπες σου είναι όμορφες»
Μαθητής κατήγγειλε πως ο γυμνασιάρχης του έταξε χαρτζιλίκι πριν ζητήσει να του κάνει μασάζ στα πόδια - «Μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του»
Άνδρας
4
Δύσκολη η φωτιά στη Ζάκυνθο: Μηνύματα 112 για εκκένωση 2 περιοχών - Πυρκαγιές και σε Κεφαλονιά, Φωκίδα, Βόνιτσα
Μαίνονται από το πρωί της Τρίτης οι φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς από το πρωί πνέουν δυνατοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας
Φωτιά στη Ζάκυνθο
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
2
Newsit logo
Newsit logo