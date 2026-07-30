Ελλάδα

Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν άφησαν το «Super Star» να δέσει ούτε στην Τήνο μετά την Άνδρο – Κατευθύνεται στο Λαύριο

Επιστροφή χρημάτων και δωρεάν εισιτήρια στους 317 επιβάτες του «Super Star»
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Λιμάνι απαγορευτικό
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, στάθηκαν εμπόδιο στο «Super Star», να δέσει στο λιμάνι της Τήνου, μετά την αρχική προσπάθεια να φτάσει στην Άνδρο. Καθώς το πλοίο δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει κανένα από τα δύο λιμάνια λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, έπλευσε προς το Λαύριο.

Προς το λιμάνι του Λαυρίου κατευθύνεται το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει διαδοχικά τα λιμάνια της Άνδρου και έπειτα της Τήνου.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, όταν αρχικά αδυνατούσε να καταπλεύσει στο λιμάνι της Άνδρου εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Τήνο, ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει ούτε το συγκεκριμένο λιμάνι, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου πορεία και να πλέει πλέον προς το Λαύριο.

Στο «Super Star» επιβαίνουν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ μεταφέρονται 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

Επιστροφή χρημάτων και δωρεάν εισιτήρια στους 317 επιβάτες του «Super Star»

Την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων, τη χορήγηση ενός δωρεάν ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής, καθώς και τη μεταφορά τους με λεωφορεία προς τη Ραφήνα και το κέντρο της Αθήνας εξασφάλισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία για τους 317 επιβάτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Super Star».

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας Seajets στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική διατήρησης καλών σχέσεων με το επιβατικό κοινό, μετά την αδυναμία του πλοίου να προσεγγίσει τα λιμάνια της ‘Ανδρου και της Τήνου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το «Super Star» αναμένεται να καταπλεύσει σε λίγη ώρα στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα αποβιβαστούν οι επιβάτες και θα ακολουθήσει η οργανωμένη μεταφορά τους με λεωφορεία.

Mικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω θυελλωδών ανέμων

Μικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Αιγαίο επικρατούν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 Μποφόρ.

Από τη Ραφήνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.» στις 17.30 για ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς». Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

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