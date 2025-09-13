Φωτιά στην αρχαία Ολυμπία στον οικισμό Σπαρτουλιά: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (13/9/2025), στην αρχαία Ολυμπία στον οικισμό Σπαρτουλιά, στις πλαγιές του Ερύμανθου.

Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα εναέρια μέσα αναμένεται να επιχειρήσουν καθώς το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε δύσβατο σημείο αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την κατοικημένη ζώνη.

Συνδρομή υπάρχει από μέσα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.