Ελλάδα

Φωτιά στην αρχαία Ολυμπία στον οικισμό Σπαρτουλιά: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο
Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία / φωτό Ηλείαlive

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (13/9/2025), στην αρχαία Ολυμπία στον οικισμό Σπαρτουλιά, στις πλαγιές του Ερύμανθου.

Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία καίει χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα εναέρια μέσα αναμένεται να επιχειρήσουν καθώς το πύρινο μέτωπο μαίνεται σε δύσβατο σημείο αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την κατοικημένη ζώνη.

@ilialive.gr Πυρκαγιά στις πλαγιές του Ερυμάνθου στη Λασιώνα Αρχ. Ολυμπίας Διαβάστε περισσότερα στο ilialive.gr#ilialive_gr #tiktokgreeceofficial #greektiktok #ilia #purosvestiki_ypiresia #fotia #purkagia #ileia#erymanthos ♬ πρωτότυπος ήχος – ilialive.gr

Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία / φωτό Ηλείαlive
Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
φωτό Ηλείαlive

Συνδρομή υπάρχει από μέσα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άνδρας στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σόκ μετά από τσίμπημα εντόμου – Έχασε τις αισθήσεις του και σώθηκε από το ΕΚΑΒ
Ένας 51χρονος έχασε τις αισθήσεις του στη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε τσίμπημα εντόμου – Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ τού έσωσε πιθανότατα τη ζωή
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 1
Newsit logo
Newsit logo