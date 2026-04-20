Αχαρνών: Συνεχίζεται η άντληση υδάτων – Σταδιακά επανέρχεται το ρεύμα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Αχαρνών τη Δευτέρα (20.04.2026) όταν ένα φρεάτιο πλημμύρισε με αποτέλεσμα, από τις 13:30 το μεσημέρι ολόκληρο το κτίριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να μην έχει ρεύμα καθώς σημειώθηκε έκρηξη λόγω αυτού σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο πεζοδρόμιο κάτω από το υπουργείο.

Η κατάσταση στην Αχαρνών παρέμενε δύσκολη μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 20.04.2026, καθώς συνεχιζόταν η άντληση των υδάτων από το φρεάτιο που πλημμύρισε. Το πρόβλημα προκάλεσε σοβαρή βλάβη σε υπόγειο υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα σε μεγάλη περιοχή και να μείνουν χωρίς ρεύμα αρκετά κτίρια.

Στην Αχαρνών, η άντληση του νερού ήταν συνεχής, με πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις συνέπειες της πλημμύρας. Ανάμεσα στα κτίρια που επηρεάστηκαν ήταν και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου μάλιστα καθυστέρησε η έναρξη προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου για τη Λέσβο λόγω της διακοπής ρεύματος.

Την ίδια ώρα, συνεργεία της ΕΥΔΑΠ εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς στον αγωγό που, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασε και προκάλεσε όλη την αναστάτωση. Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση επανέρχεται σταδιακά στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν υπόγειοι υποσταθμοί ηλεκτροδότησης, τους οποίους συνήθως καταλαβαίνει κανείς από τις σχάρες στα πεζοδρόμια. Αυτές μένουν ανοιχτές για να αερίζεται ο εξοπλισμός και να αποφεύγεται η υπερθέρμανση, ενώ σε περιπτώσεις κακοκαιρίας καλύπτονται για να μην πλημμυρίσουν, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση.