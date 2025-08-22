Φωτιά στην Δράμα: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (22.08.2025) στην Δράμα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Παρανέστι στην Δράμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για κατάσβεση.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ», αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.