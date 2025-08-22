Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Δράμα: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο Παρανέστι Δράμας και επιχειρούν για κατάσβεση
Ελικόπτερο επιχειρεί να σβήσει φωτιά
Ελικόπτερο επιχειρεί να σβήσει φωτιά / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (22.08.2025) στην Δράμα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Παρανέστι στην Δράμα.

Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούν για κατάσβεση.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ», αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

