Φωτιά στην Εύβοια δίπλα από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (27.8.25) στην περιοχή που βρίσκεται το εργοστάσιο φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα από τη εργοστάσιο της ΔΕΗ και συγκεκριμένα τη μονάδα φυσικού αερίου στον Κάραβο Αλιβερίου της Εύβοιας, καίγοντας ξερά χόρτα και καλάμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ άνδρες με τέσσερα οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής από την Κύμη και δύο από την Χαλκίδα.

Xάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.