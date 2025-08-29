Ελλάδα

Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Αρετή – Σηκώθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (29.08.2025) στην Ηλεία. Κινητοποιήθηκαν επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις.

Στη μάχη με τη φωτιά στην Ηλεία στη θέση Αρετή σε δασική έκταση παίρνουν μέρος 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα

Ρίψεις νερού από 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

