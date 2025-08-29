Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Αρετή – Σηκώθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (29.08.2025) στην Ηλεία. Κινητοποιήθηκαν επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις.

Στη μάχη με τη φωτιά στην Ηλεία στη θέση Αρετή σε δασική έκταση παίρνουν μέρος 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρίψεις νερού από 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.