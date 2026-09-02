Ελλάδα

Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, επιχειρούν 13 αεροσκάφη

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή και 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη - Είναι κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά
Ανανεώθηκε πριν 9 λεπτά
Φωτιά στην Κάρυστο
Φωτιά στην Κάρυστο / evima.gr
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή Λιβαδάκι του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στην περιοχή Θεατρούπολη, Ερωδίος και ΟΣΜΑΕΣ να εκκενώσουν προς Κάρυστο. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη κοντά σε οικισμό και οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο.

Για την αντιμετώπισή της φωτιάς στην Κάρυστο κινητοποιήθηκαν αρχικά 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα ενώ από αέρος 13 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 4 είναι εφοδιασμένα με επιβραδυντικό και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Παράλληλα στις 15:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο.

Παράλληλα στις 12:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

Νωρίτερα στις 11:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα και από αέρος 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη

karystos evima

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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