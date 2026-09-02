Φωτιά στην Κάρυστο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, επιχειρούν 13 αεροσκάφη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (02.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή Λιβαδάκι του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στην περιοχή Θεατρούπολη, Ερωδίος και ΟΣΜΑΕΣ να εκκενώσουν προς Κάρυστο. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη κοντά σε οικισμό και οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο.

Για την αντιμετώπισή της φωτιάς στην Κάρυστο κινητοποιήθηκαν αρχικά 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα ενώ από αέρος 13 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 4 είναι εφοδιασμένα με επιβραδυντικό και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Παράλληλα στις 15:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #ΟΣΜΑΕΣ και #Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Παράλληλα στις 12:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Νωρίτερα στις 11:45 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα και από αέρος 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη