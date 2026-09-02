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Red Code για φωτιές την Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου – Χάρτης με τις «κόκκινες» περιοχές

Ο κίνδυνος για φωτιές στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4)
Φωτιά
Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για την Πέμπτη (03.09.2026) η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος για φωτιές στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση Red Code για να εκδηλωθούν φωτιές τίθενται για την Πέμπτη από την Πολιτική Προστασία οι παρακάτω περιοχές.

Η Περιφέρεια Αττικής

Οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

Η ΠΕ Κυκλάδων ( Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

Η ΠΕ Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Ο Χάρτης Υψηλού Κινδύνου:

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

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