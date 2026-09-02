Το σκεπτικό της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», η άρνηση του εισαγγελέα και η έφεση των συγγενών των θυμάτων

Το σκεπτικό του συμβουλίου πλημμελειοδικών Τρικάλων που αποφάσισε την αποφυλάκιση υπό όρους του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη αλλά και την έφεση κατά της παραπάνω απόφασης που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

O ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» οδηγήθηκε στις φυλακές μετά τη έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο των Τρικάλων που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι πέντε εργαζόμενες, με τις κατηγορίες της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια και κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

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Μετά από δύο αιτήσεις, καθώς η πρώτη είχε απορριφθεί τον Απρίλιο του 2026, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης τελικά θα βγει από τη φυλακή έως την εκδίκαση της υπόθεσης του στο τακτικό δικαστήριο.

Βάσει των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» θα πρέπει να παρουσιάζεται μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ του έχει απαγορευτεί και η έξοδος από τη χώρα.

«Μολονότι στο πρόσωπο του κατηγορουμένου συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την αποδιδόμενη σε βάρος του κακουργηματική πράξη της έκρηξης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων και από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, δεν παρίσταται εν προκειμένω αναγκαία και επιβεβλημένη η διατήρηση της προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε σε βάρος του, καθόσον αυτός έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και δεν προκύπτει σκοπός φυγής του ούτε κίνδυνος τέλεσης από αυτόν στο μέλλον και άλλων εγκλημάτων», αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στο σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων και τονίζεται: «Ο εν λόγω κατηγορούμενος δεν κρίνεται ως ύποπτος φυγής, επισημαίνεται ότι αυτός τυγχάνει γνωστής και σταθερής διαμονής στη χώρα, συνδυασμένης με το σταθερό οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον στην πόλη των Τρικάλων, στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε.

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Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος διαθέτει κατοικία στην πόλη των Τρικάλων, στην οποία βρίσκεται και η οικογένειά του, ήτοι η σύζυγος και τα τέσσερα τέκνα του, εκ των οποίων τα τρία είναι ενήλικα, ενώ το τέταρτο είναι ηλικίας οκτώ ετών, στην πόλη δε αυτή ανέπτυξε και την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Περαιτέρω, όσον αφορά στο ζήτημα της τέλεσης ή μη από τον κατηγορούμενο νέων αξιόποινων πράξεων και δη ομοειδών με αυτές για τις οποίες κατηγορείται, κρίνεται ότι εν προκειμένω δεν υφίσταται κίνδυνος υποτροπής και ότι κίνδυνος επαναλειτουργίας της επιχείρησης του κατηγορουμένου κατά παράβαση των οικείων νομοθετικών διατάξεων, συνακόλουθα δε, κατά τρόπο που θα σήμαινε την πραγματοποίηση της νομοτυπικής μορφής προβλεπόμενων στο νόμο αδικημάτων».

Η στάση του εισαγγελέα

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πλευρά της, η εισαγγελέας που εισήγαγε στο συμβούλιο την αίτηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ζητούσε με την πρόταση της να μην αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους.

«Δεν προέκυψε κανένα νεότερο αποδεικτικό στοιχείο που να εκμηδενίζει ή τουλάχιστον να αποδυναμώνει εκείνα τα στοιχεία, με βάση τα οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του, ή έστω να ισχυροποιεί τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς που ο ανωτέρω κατηγορούμενος προβάλλει. Μετά ταύτα, υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξη και προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής παρουσία του κατηγορουμένου κατά την ανάκριση και την εκδίκαση της υπόθεσης, δοθείσης της σοβαρής κατηγορίας που αντιμετωπίζει, η εξακολούθηση της σε βάρος του επιβληθείσας προσωρινής κράτησης κρίνεται επιβεβλημένη πέραν του εξαμήνου, όχι όμως πέρα από το ανώτατο, κατ’ άρθρο 292 ΚΠΔ, επιτρεπόμενο όριο του έτους από την έναρξή της, ήτοι μέχρι τις 14-02-2027», ανέφερε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας.

«Η απόφαση είναι εσφαλμένη»

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, δύο από τους συγγενείς των εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, κατέθεσαν έφεση με την οποία ζητούν να ακυρωθούν οι περιοριστικοί όροι και να συνεχιστεί η προσωρινή κράτηση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

«Μετά την απολογία του κατηγορουμένου στις 18-02-2026 του επιβλήθηκε νομίμως σε βάρος του προσωρινή κράτηση… και κρατήθηκε προσωρινά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων, αρχομένης της κράτησής του από 14-02-2026, διότι κρίθηκε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για κακουργηματικής φύσης αξιόποινη πράξη και ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, για την οποία κατηγορείται είναι πολύ πιθανό, αν αυτός αφεθεί ελεύθερος, να διαπράξει και άλλες αξιόποινες πράξεις» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έφεση και συνεχίζοντας επισημαίνουν: «Έκτοτε παρέμεινε προσωρινά κρατούμενος στο ως άνω Κατάστημα Κράτησης, η δε κύρια ανάκριση δεν έχει περατωθεί, οπότε νομίμως και αρμοδίως εισήχθη η υπ’ αριθ. 344/2-26 πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Τρικάλων στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων στις 26.8.2026 κατ’ άρθρα 291 §2 και 292 §1 ΚΠΔ, με την οποία προτάθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εξέδωσε την προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 460/2026 προσβαλλόμενη απόφασή του, η οποία έκρινε τα εξής:

«Η ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών είναι εσφαλμένη και πρέπει να εξαφανιστεί και να συνεχιστεί η προσωρινή κράτηση του ανωτέρω κατηγορουμένου για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους θα προσθέσουμε νομίμως και εμπροθέσμως».

Ρεπορτάζ: Ρία Τσοχαντάρη