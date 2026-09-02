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Ρόδος: Από τον Ινδικό Ωκεανό για πρώτη φορά Ελλάδα το ξενικό καβούρι Liomera rugipes

Η παρουσία του στη Ρόδο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ξενικών ειδών στην Ανατολική Μεσόγειο
Καβούρι
Εικόνα αρχείου / IStock
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Μία ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική καταγραφή πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα το ξενικό καβούρι Liomera rugipes, είδος που προέρχεται από τον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, πρόκειται για αρσενικό άτομο που συλλέχθηκε σε βάθος 50 έως 55 μέτρων. Η συγκεκριμένη καταγραφή αποτελεί παράλληλα τη δυτικότερη παρουσία του είδους που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο.

Η ταυτοποίηση του Liomera rugipes πραγματοποιήθηκε έπειτα από λεπτομερή εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε η μελέτη της χαρακτηριστικής μορφής του πρώτου αρσενικού γονοποδίου.

Παράλληλα, η μοριακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες παρείχε την πρώτη αλληλουχία DNA barcode για το συγκεκριμένο είδος. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δημιουργεί ένα νέο επιστημονικό εργαλείο για τη μελλοντική αναγνώριση και παρακολούθηση της εξάπλωσής του.

Το Liomera rugipes έχει καταγωγή από τον Ινδικό Ωκεανό και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η παρουσία του στη Ρόδο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ξενικών ειδών στην Ανατολική Μεσόγειο, πιθανότατα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.

Η συγκεκριμένη καταγραφή αναδεικνύει παράλληλα τον ιδιαίτερο ρόλο της Ρόδου ως περιοχής έγκαιρης ανίχνευσης θαλάσσιων βιολογικών εισβολών στα ελληνικά νερά, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και των Ινστιτούτων Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό BioInvasions Records, με τίτλο «First record and DNA barcoding of Liomera rugipes (Heller, 1861) (Brachyura: Xanthidae) in Hellenic waters», από τους Konstantinos Kalaentzis, G. Kondylatos, P. Louizidou, S. Minoudi, M. Corsini-Foka και A. Triantafyllidis.

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