Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Αρχοντικό Παιανίας: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 02.09.2026, για φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα, που κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Παιονίας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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