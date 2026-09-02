Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης. Η δικογραφία για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα της φρίκης διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία Αθηνών και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τη δολοφονία του μωρού στο ζευγάρι, τον 43χρονο και την 38χρονη σύντροφό του.

Ο 26χρονος Αφγανός που επίσης συνελήφθη μαζί με τον 43χρονο και την 38χρονη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορείται πλέον για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης εγκυμονούσας που βρέθηκε στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη.

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Ειδικότερα, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Στον 26χρονο ασκήθηκε δίωξη για γενετήσεις πράξεις με προσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη αλλά και αφού τα συμπλήρωςε, καθώς φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου.

Άμεσα αναμένονται εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους και γι αυτά τα αδικήματα.