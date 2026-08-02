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Κυψέλη: Οι τελευταίες ώρες της 38χρονης Βρετανίδας – Οι Αμερικανοί φίλοι και ο επικίνδυνος άστεγος «Μάρκος»

Χωρίς δαχτυλικά αποτυπώματα η βαλίτσα - Τα δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου για την υπόθεση θανάτου της
Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη
Η 38χρονη που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη
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Σε στέκια αστέγων στην Κυψέλη, ρίχνουν την προσοχή τους οι αστυνομικές αρχές για την εξιχνίαση της υπόθεσης θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η 38χρονη γυναίκα είχε αφιερώσει τη ζωή της σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μαρτυρίες μάλιστα την θέλουν να συνομιλεί με αστέγους στην Κυψέλη, λίγες ημέρες πριν βρεθεί η σορός της.

Οι αρχές φαίνεται πως έχουν βάλει στο επίκεντρο των ερευνών έναν συγκεκριμένο άστεγο με το όνομα «Μάρκος». Αν και ακόμα δεν έχει βγει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, τα βρετανικά μέσα αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας στις 18 Ιουλίου.

Μάλιστα φέρεται να είναι άκρως επικίνδυνο άτομο και γεμάτο με τατουάζ. Υπάρχουν μαρτυρίες πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές καθώς φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού.

Αστυνομικοί μάλιστα προσπαθούσαν να συλλέξουν πληροφορίες για τον συγκεκριμένο άνδρα, τις τελευταίες ημέρες. «Η αστυνομία με ρώτησε αν τον είχα δει τις τελευταίες ημέρες και μου εξήγησε ότι η έρευνα αφορά τη Βρετανίδα γυναίκα», ανέφερε κάτοικος σύμφωνα με τους The Times.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «Μάρκος» ζούσε εδώ και αρκετούς μήνες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο μαζί με έναν ακόμη άνδρα με το όνομα «Γιώργος», έχοντας διαμορφώσει στο εσωτερικό του έναν πρόχειρο χώρο διαμονής.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως ο άνδρας είναι γύρω 40 χρόνων και έχει με σκούρα μαλλιά και έντονα τατουάζ και στα δύο χέρια.

Η 38χρονη Βρετανίδα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μένοντας αρχικά σε σπίτι φίλων της στο Κερατσίνι. Την ημέρα της εξαφάνισής της είχε προγραμματίσει να συναντήσει Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη.

Ούτε αυτά τα άτομα έχουν εντοπιστεί από τις αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τους αναζητούν για εξηγήσεις.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα που να υποδεικνύουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η 38χρονη.

Η προσοχή των αρχών στρέφεται τώρα και στις τοξικολογικές εξετάσεις καθώς δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα στη βαλίτσα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πληροφορίες από The Times και The Independent

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