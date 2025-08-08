Ελλάδα

Φωτιά στην Κερατέα: Μηνύματα του 112 για απομάκρυνση προς Ανάβυσσο – Πάνω από 190 πυροσβέστες στο σημείο

Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας με Αναβύσσου - Πάνω από 90 πυροσβέστες παλεύουν στο μέτωπο - 8 εναέρια μέσα βοηθούν τα πεζοπόρα τμήματα
Ανανεώθηκε πριν 9 λεπτά
Φωτιά

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Στο σημείο επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 44 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα, 11 αεροσκάφη και εθελοντές. Η φωτιά στην Κερατέα φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα.

Φωτιά στη Κερατέα στην περιοχή Τογάνι
Φωτιά στη Κερατέα στην περιοχή Τογάνι / Πηγή: Ομάδα Facebook Πυρκαγιά ενημέρωση

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων λίγο πριν στις 3 το μεσημέρι: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά, απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο». Λίγα λεπτά μετά στάλθηκε και νέο μήνυμα από το 112. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της περιφερειακής ενότητας ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Το μήνυμα που έφτασε στις 16:20 νέο μήνυμα του 112 κάλεσε τον κόσμο από την Μαλιαστέκα και το Αγίασμα να απομακρυνθεί προς Ανάβυσσο.

Λόγω της φωτιάς αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

«Πνέουν δυνατοί άνεμοι. Είναι ανεξέλεγκτη σε κάποια σημεία. Έχει πολλά σπίτια εδώ. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Μας ανησυχεί πολύ. Υπάρχουν πολλές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προσπαθούμε να προλάβουμε την φωτιά πριν νυχτώσει. Δεν ξέρουμε από που ξεκίνησε. Οι φλόγες κατευθύνονται προς Δροσιά, πάει προς την Ανάβυσσο», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης.

Ο αντιδήμαρχος τόνισε πως ήδη έχουν ανοίξει δημόσιοι χώροι ώστε να φιλοξενηθούν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

