Φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Συντερίνα: Υπό έλεγχο οι φλόγες – Πυροσβέστες και εθελοντές παραμένουν στο σημείο

Η συγκεκριμένη περιοχή είχε πληγεί πρόσφατα από την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε την Κερατέα
Ανανεώθηκε πριν 21 λεπτά
Πυροσβέστης
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Επί ποδός βρέθηκαν οι κάτοικοι της Κερατέας, λόγω της νέας φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (28.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Συντερίνα Κερατέας, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως η πυροσβεστική για να την θέσει υπό έλεγχο. Οι φλόγες έκαψαν ξερά χόρτα και χάρης στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, είναι πλέον υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Δίπλα τους έδωσαν «μάχη» και εθελοντές ώστε η φωτιά να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η συγκεκριμένη περιοχή είχε πληγεί πρόσφατα από την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε την Κερατέα.

17
