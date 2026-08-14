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Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο ελικόπτερα

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα
φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Παρασκευής (14/8). Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά.

Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 18:30 και αμέσως δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, χάρις στις οποίες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενισχύοντας το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone, χρησιμοποιώντας θερμική και οπτική κάμερα.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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