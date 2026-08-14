Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Παρασκευής (14/8). Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά.

Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 18:30 και αμέσως δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, χάρις στις οποίες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαχανά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενισχύοντας το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone, χρησιμοποιώντας θερμική και οπτική κάμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.