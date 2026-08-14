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ΕΟΦ: Ανάκληση 39 παρτίδων φαρμάκων για επιληψία και υπέρταση

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους μετά τον εντοπισμό αποτελεσμάτων εκτός προδιαγραφών σε ελέγχους φυσικοχημικής σταθερότητας
Φάρμακα
Φάρμακα (Φωτογραφία αρχείου: iStock)
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Σε ανάκληση 39 παρτίδων από δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την επιληψία και την υπέρταση προχωρά ο ΕΟΦ, έπειτα από σχετική ενημέρωση των κυπριακών αρχών. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων CLONOTRIL TABLET 2MG/TAB και METHYLDOPA/REMEDICA F.C.TAB 250MG/TAB και έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις παρτίδες των δύο φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα και χορηγούνται για την επιληψία και την υπέρταση. Αιτία ήταν ο εντοπισμός αποτελεσμάτων εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών κατά τη διάρκεια προγράμματος παρακολούθησης της φυσικοχημικής σταθερότητας.

ΕΟΦ: Άμεση απόσυρση από την αγορά

Με την απόφασή του, ο ΕΟΦ καλεί την ΙΦΕΤ ΜΑΕ να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων προϊόντων και να προχωρήσει στην απόσυρση των επίμαχων παρτίδων από την αγορά.

Παράλληλα, τα παραστατικά που σχετίζονται με τη διαδικασία της ανάκλησης θα πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση αφορά μόνο τις παρτίδες που κατονομάζονται στον συνημμένο πίνακα της ανακοίνωσης και όχι το σύνολο των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στα φάρμακα για επιληψία και υπέρταση

Σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού, οι αποκλίσεις διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων που εξετάζουν κατά πόσον ένα φαρμακευτικό προϊόν διατηρεί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

Η σχετική ενημέρωση διαβιβάστηκε στον ΕΟΦ στις 14 Αυγούστου του 2026 μέσω του συστήματος επείγουσας ειδοποίησης των κυπριακών αρχών, το οποίο έκανε λόγο για εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων για προληπτικούς λόγους.

Παρασκευαστής των δύο προϊόντων είναι η REMEDICA LTD, με έδρα τη Λεμεσό της Κύπρου.

Πηγή: iatropedia.gr

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