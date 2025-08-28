Φωτιά στην Κομοτηνή – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή στην περιοχή Ήφαιστος το απόγευμα της Πέμπτης 29 Αυγούστου.

Στην φωτιά στην Κομοτηνή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη ενώ ήχησε και το 112 και ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.