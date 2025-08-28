Φωτιά στην Κομοτηνή – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή στην περιοχή Ήφαιστος το απόγευμα της Πέμπτης 29 Αυγούστου.
Στην φωτιά στην Κομοτηνή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών


Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη ενώ ήχησε και το 112 και ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.