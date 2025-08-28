Ελλάδα

Φωτιά στην Κομοτηνή – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Να παραμείνουν οι πολίτες σε ετοιμότητα λέει το μήνυμα από το 112
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή στην περιοχή Ήφαιστος το απόγευμα της Πέμπτης 29 Αυγούστου.

Στην φωτιά στην Κομοτηνή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη ενώ ήχησε και το 112 και ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

