Ελλάδα

Φωτιά στην Κόνιτσα: Μεγάλη αναζωπύρωση στην Τραπεζίτσα – Μήνυμα του 112 προειδοποιεί για πυκνούς καπνούς

«Κλείστε πόρτες και παράθυρα» προειδοποιούν οι αρχές - Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο καθιστώντας δύσκολη την κατάσβεσή της
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
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Μεγάλη αναζωπύρωση παρουσίασε σήμερα (06.09.2026) η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από 4 ημέρες στην Κόνιτσα με αποτέλεσμα να σημάνει νέος συναγερμός στην πυροσβεστική και μήνυμα του 112 να σταλεί στους κατοίκους της περιοχής.

Η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στο μέτωπο της Κόνιτσας αυτή τη στιγμή επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, 48 οχήματα και 12 εναέρια μέσα: 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας, της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, Γιάννης Αρτοποιός προειδοποιεί για μεγάλη αναζωπύρωση, με το μέτωπο της φωτιάς να καίει σε δύσβατο σημείο, καθιστώντας δύσκολη την επιχείρηση της κατάσβεσης.

Η φωτιά αυτή τη στιγμή καίει στενά περάσματα και χαράδρες, σε πευκόδασος.

Ο Γιάννης Αρτοποιός προειδοποιεί πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους και χρειάζεται τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να τεθεί υπό έλεγχο.

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