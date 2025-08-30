Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κοζάνη λόγω κεραυνών – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Οι εστίες της φωτιάς είναι παραπάνω από μία και βρίσκονται κοντά σε Λευκοπηγή, Μαυροδένδρι και Κρόκο
Η φωτιά στην Κοζάνη
Η φωτιά στην Κοζάνη / φωτό kozanitv

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Σάββατο (30/8/2025) στην Κοζάνη εξαιτίας κεραυνών που χτύπησαν στο σημείο.

Οι εστίες της φωτιάς πρέπει να είναι αρκετές αφού πληροφορίες ενημερώνουν ότι απειλούνται οι περιοχές Λευκοπηγή, Μαυροδένδρι και Κρόκος.

Η ακτίνα της φωτιάς φαίνεται να είναι μεγάλη και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και αν και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, υπάρχουν και ψιχάλες βροχής που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο.

Στη Λευκοπηγή Κοζάνης η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ.

φωτό από kozanitv
φωτό από kozanitv
φωτιά στην κοζάνη
Φωτό kozanitv
η φωτιά στην Κοζάνη
φωτό kozanitv

 

Η φωτιά στον Κρόκο Κοζάνης
Η φωτιά στον Κρόκο Κοζάνης / φωτό από kozanimedia.gr

Μάλιστα πληροφορίες λένε ότι η Αιανή και τα γύρω χωριά είναι χωρίς ρεύμα.

