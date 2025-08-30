Φωτιά στην Κοζάνη λόγω κεραυνών – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Σάββατο (30/8/2025) στην Κοζάνη εξαιτίας κεραυνών που χτύπησαν στο σημείο.

Οι εστίες της φωτιάς πρέπει να είναι αρκετές αφού πληροφορίες ενημερώνουν ότι απειλούνται οι περιοχές Λευκοπηγή, Μαυροδένδρι και Κρόκος.

Η ακτίνα της φωτιάς φαίνεται να είναι μεγάλη και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και αν και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, υπάρχουν και ψιχάλες βροχής που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο.

Στη Λευκοπηγή Κοζάνης η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ.

Μάλιστα πληροφορίες λένε ότι η Αιανή και τα γύρω χωριά είναι χωρίς ρεύμα.