Φωτιά στην Κοζάνη στη Νέα Νικόπολη: Επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιάς ξέσπασε σήμερα, Κυριακή (31/8/2025) λίγο μετά τις 16:30 στον Δήμο Κοζάνης, ανάμεσα στην Καλαμιά και Νέα Νικόπολη, ενώ νωρίτερα είχε ανάψει και στην περιοχή της Μεταμόρφωσης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει τώρα να έχει σβήσει.

Συγκεκριμένα, η φωτιά στην Νικόπολη καίει ξερά χόρτα, ενώ κοντά στις φλόγες υπάρχει μεγάλο πάρκο με φωτοβολταϊκά.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2025

Από την άλλη σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στην Μεταμόρφωση έχει σβήσει με επέμβαση και των κατοίκων.