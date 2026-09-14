Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ληστές μπουκάρουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο – Βίντεο ντοκουμέντο

Από το όχημα κατεβαίνουν τρία άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ στο αυτοκίνητο παραμένει ο οδηγός που τους περιμένει
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ληστές μπουκάρουν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο
Ο ένας από τους τρεις ληστές κραδαίνει τσεκούρι
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Στο στόχαστρο ληστών βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (14.09.2026) ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρεις δράστες μπούκαραν με λοστό και τσεκούρι και αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα από το ταμείο.

Η δράση των τριών ληστών καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του Thestival.gr από τη ληστεία, το ρολόι έδειχνε 03:47 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν ένα σκούρο όχημα σταμάτησε στο βενζινάδικο, που βρίσκεται μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

Από το όχημα κατεβαίνουν τρία άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Στο αυτοκίνητο παραμένει ο οδηγός που τους περιμένει. Ο ένας κρατά τσεκούρι και ο άλλος λοστό.

Απειλούν τον υπάλληλο που βρίσκεται έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων και τον αναγκάζουν να τους ακολουθήσει στο εσωτερικό.

Οι δράστες προκαλούν ζημιές στην επιχείρηση και τελικά φεύγουν, έχοντας αρπάξει το ποσό των 500 ευρώ. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως χτύπησαν και τον υπάλληλο.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο όπου τους περίμενε ο συνεργός τους και τράπηκαν σε φυγή.

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