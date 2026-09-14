Ο Αυγερινός για τις εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης και οι αιχμές για Καρυστιανού: «Ακόμη τρέχω»

Την έντονη παρουσία δεκάδων θρησκευτικών εικόνων στο ιατρείο, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ο Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας παράλληλα αιχμές που παραπέμπουν και στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί τον περασμένο Ιούλιο από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καταγγέλλοντας τη Μαρία Καρυστιανού και στην ανάρτησή του αναφέρεται στις εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Συγκεκριμένα με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπήρχαν πολλές θρησκευτικές εικόνες, ακόμη και εικόνες με αναφορές σε διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις, ο Αυγερινός επανέφερε μια συμβουλή που, όπως αναφέρει, είχε λάβει πρόσφατα από έναν μοναχό κατά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, αρκετό καιρό πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για πιθανή εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος, μεταφέροντας τα λόγια του γέροντα: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις “γκαλερί” από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού;

Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του».

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Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό και παραπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η Μαρία Καρυστιανού έχει επίσης φωτογραφηθεί κατά καιρούς με φόντο θρησκευτικές εικόνες, ενώ πρώην συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Καραχάλιος, έχουν αναφερθεί δημόσια σε σχέσεις της με θρησκευτικά πρόσωπα.

Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες… https://t.co/rU0YmJu8cJ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) September 14, 2026

Έτσι, η ανάρτηση του Αυγερινού ερμηνεύτηκε ως έμμεση αναφορά και προς εκείνη, χωρίς ωστόσο να την κατονομάζει.

Στην ανάρτησή του ο δημοσιογράφος καταλήγει μεταφέροντας ολόκληρη τη συμβουλή του μοναχού: «Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Και ο ίδιος ο Θανάσης Αυγερινός κλείνει με τη χαρακτηριστική φράση: «Ακόμη τρέχω…».