Γιωργος Μαζωνάκης: «Ήταν μια χαρά, έφυγε από εδώ στις 13:30», αποκαλύπτει ο φαρμακοποιός που επισκέφτηκε πριν πάει στο Κολωνάκι

«Κλειδί» στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί και ο φαρμακοποιός που φέρεται να επισκέφτηκε ο τραγουδιστής λίγη ώρα πριν επισκεφτεί το μοιραίο ιατρείο στο Κολωνάκι, εκεί όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Για ακόμα μία φορά τα λεγόμενά του διαψεύδουν τις καταθέσεις των γιατρών σχετικά με την ώρα που έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο φαρμακοποιός μίλησε στο Live News για την μοιραία ημέρα και αποκάλυψε τις κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη πριν εκείνος επιβιβαστεί στο ταξί και φύγει για το Κολωνάκι. Σύμφωνα με εκείνον, ο αγαπημένος τραγουδιστής έφτασε στο φαρμακείο γύρω στις 13:20. Έκατσε για περίπου 5 με 10 λεπτά και μετά επιβιβάστηκε στο ταξί για να μεταβεί στο ιατρείο.

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«Έφυγε στις 13:30 για το κολωνάκι, για μία απόσταση μισής ώρας. Ήρθε στις 13:20 για να του περιποιηθούμε ένα μικρό τραύμα στο κεφάλι. Ήταν μια χαρά, ευδιάθετος. Έκατσε 5-10 λεπτά και έφυγε κατευθείαν. Ήταν μια χαρά, μάλιστα σχολιάζαμε πόσο ευγενικός είναι», είπε ο φαρμακοποιός στο Live News.

Μάλιστα ο φαρμακοποιός για να δείξει ότι ο τραγουδιστής φαινόταν να είναι μια χαρά στην υγεία του είπε ότι «κάτι τραγούδια που έπαιζαν στο φαρμακείο τα σιγοτραγουδούσε, χαλαρός και ήρεμος».

Μάλιστα τα λεγόμενα του επιβεβαίωσε και ο ταξιτζής που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το φαρμακείο στη Βούλα, επί της οδού Βουλιαγμένης, στο Κολωνάκι.

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«Έχω δώσει κατάθεση, τα έχω πει όλα εκεί. Είναι όλα πεντακάθαρα, τα έχω πει στην κατάθεσή μου, όλα αλήθεια και σωστά, όσα είπα. Πριν φτάσουμε στο ιατρείο σταματήσαμε στο πιο κοντινό φαρμακείο από το σπίτι του για να περιποιηθεί την πληγή του στο μέτωπο. Κατέθεσα και την ώρα που φτάσαμε στο ιατρείο. Έχω κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για να φανεί η αλήθεια», ανέφερε στο Live News και ο ταξιτζής.

Όπως είχε αναφέρει εκείνος μετέφερε τον γνωστό τραγουδιστή στις 13:55 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (09.09.2026) στο ιατρείο Κολωνάκι.

Οι αποκαλύψεις αυτές δείχνουν μια από τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει η 56χρονη γιατρός η οποία έχει καταθέσει προανακριτικά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο Κολωνάκι στις 16:00 το μεσημέρι, δύο ώρες αργότερα από τη στιγμή που έχουν καταγράψει οι κάμερες στο κέντρο της Αθήνας.