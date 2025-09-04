Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στην Λέσβο με δύο εστίες στη Βρίσα: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Οι εστίες της φωτιάς εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος
Ανανεώθηκε πριν 28 λεπτά
Η φωτιά στην Λέσβο
φωτό από aiolostv

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη (4/9/2025) με δύο εστίες στην Βρίσα της Λέσβου και καίει σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ πριν λίγο ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα».

Οι εστίες της φωτιάς εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος και όπως είπε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

φωτια στην λέσβο
φωτό από πυρκαγιά ενημέρωση
Η φωτιά στην Λέσβο /
Η φωτιά στην Λέσβο / φωτό από aiolostv
Η φωτιά στην Λέσβο
Η φωτιά στην Λέσβο / φωτό forecastweathergreece

Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Αναλυτικά το μήνυμα του 112: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι καθώς όπως αναφέρουν ξεσπάνε συνεχώς καινούργια μέτωπα.

