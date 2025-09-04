Φωτιά στην Ορμύλια Χαλκιδικής: Βελτιωμένη η εικονα στο ελαιοτριβείο – Ήχησε 112 για τους καπνούς

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 04.09.2025 στην Χαλκιδική.

Η φωτιά καίει σε αποθήκη ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής, με την εικόνα της αργά το βράδυ να δείχνει πολύ καλύτερη.

Στο σημείο έσπευσαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για επικίνδυνους καπνούς και η παρότρυνση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



Επικίνδυνοι καπνοί



Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούσαν 50 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από εργασίες που πραγματοποιούνταν για να αποκολλήσουν τα πατάρια από τις δεξαμενές.

Νωρίτερα, φωτιά είχε ξεσπάσει και στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να την θέτουν υπό έλεγχο.