Φωτιά στην Πάρο: Μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις πριν πέσει η νύχτα – Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο

Ώρες αγωνίας για τη φωτιά που συνεχίζει να καίει από το μεσημέρι της Τρίτης (28.07.2026) στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η Πάρος βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ανέμων και της χαμηλής βλάστησης. Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, ενώ ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν σε περιοχές που απειλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Αλυκή.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, στο Καμπί, σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε απότον ΧΥΤΑ της περιοχής, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Photo / ParianosTypos

Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν τις φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα από ακαθάριστα αγροτεμάχια, γεγονός που ευνόησε ακόμη περισσότερο την εξάπλωσή της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φλόγες ακολούθησαν την κορυφογραμμή της περιοχής, δημιουργώντας δύο διαφορετικά μέτωπα.

Μεγάλη μάχη δίνεται από τα εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά πριν νυχτώσει, καθώς μετά τη δύση του ήλιου οι επιχειρήσεις από αέρος θα σταματήσουν. Οι χειριστές εκμεταλλεύονται κάθε διαθέσιμο λεπτό για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις.

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Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 28 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, περιοδικά εννέα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αποστέλλονται ενισχύσεις από άλλα νησιά και την Αττική. Από τη Σύρο μεταβαίνουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, από τη Νάξο τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά αναχώρησαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, καθώς και επιπλέον δυνάμεις από τα Μέγαρα και τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια των πυροσβεστών στα δύσβατα σημεία όπου κινείται το μέτωπο.

Για την προστασία των κατοίκων εκδόθηκαν δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 14:42, καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά να απομακρυνθούν προς την Αλυκή. Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα στις 15:28, με το οποίο ζητήθηκε και από όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να κινηθούν επίσης προς την Αλυκή.

Οι περιοχές στις οποίες εκδόθηκαν οι οδηγίες εκκένωσης είναι αραιοκατοικημένες, με διάσπαρτες κατοικίες και όχι οργανωμένους οικισμούς. Ωστόσο, οι Αρχές έκριναν αναγκαία την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Τον συντονισμό της μεγάλης επιχείρησης έχει αναλάβει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο πριν οι συνθήκες γίνουν ακόμη πιο δύσκολες κατά τη διάρκεια της νύχτας.