Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση 3 περιοχών προς Αλυκή – Στην μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (28.07.2026) στο Καμπί της Πάρου, για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή.

Η φωτιά στην Πάρο καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο για την ενίσχυση των δυνάμεων που βρίσκονται στο νησί.

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Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς με σκάφος του Λιμενικού 5 πυροσβέστες από τη Σύρο.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Λίγο αργότερα, μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων για εκκένωση από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

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Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων. Η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση της επιχείρησης.

Στο μέτωπο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Παράλληλα, ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο μεταβαίνουν δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Πυροσβεστικής.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.