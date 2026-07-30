Φωτιά στην Πάρο: Νέο πύρινο μέτωπο στα Δαμάλια – Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό και Καμάρι

Συναγερμός σήμανε και πάλι στην Πάρο για φωτιά στο νότιο τμήμα του νησιού την Πέμπτη 30.07.2026,

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και φαίνεται να είναι αναζωπύρωση της προηγούμενης πυρκαγιάς που έκαιγε για ώρες στο νησί. Λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα ξέσπασε και δεύτερο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Δαμάλια.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με υδροφόρες, καταβάλλοντας προσπάθειες για την άμεση οριοθέτησή της πριν πάρει διαστάσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Άμεσα ήχησε και το 112, για εκκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό, ζητώντας από τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Δρυό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου, απομακρυνθείτε προς #Αλυκή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Λίγο αργότερα εστάλη νέο μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Καμάρι προς την Αλυκή.

Όπως φαίνεται η πυρκαγιά στην Πάρο είναι ανησυχητική, καθώς φαίνεται να είναι ανεξέλεγκτη.