Φωτιά στην Πάτρα: Στάχτη, καμένη γη και απελπισία σε Συχαινά και Κάτω Αχαΐα – Μάχη σε ένα μέτωπο δίνουν οι πυροσβέστες

Με το πρώτο φως την ημέρας αποκαλύπτεται το αποκαρδιωτικό τοπίο που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα
Το μέγεθος της καταστροφής στην Πάτρα
Το μέγεθος της καταστροφής στην Πάτρα / EUROKINISSI

Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα γης στην Πάτρα μετά το πέρασμα της φωτιάς στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά. Τεράστιο είναι το μέγεθος της καταστροφής ενώ η φωτιά έκαψε σπίτια, αυτοκίνητα, ζώα και χιλιάδες στρέμματα γης.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Ρωμανός προς την Ελεκίστρα, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες σε όλη την περιοχή της Πάτρας που τις προηγούμενες ώρες παραδόθηκε στις φλόγες. 

Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ωστόσο όλη η περιοχή συνεχίζει να καπνίζει με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε ετοιμότητα. 

Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα.

Καμένα αυτοκίνητα στην Πάτρα
Καμένα αυτοκίνητα στην Πάτρα / EUROKINISSI
Κατεστραμμένο αυτοκίνητο στην Πάτρα
Κατεστραμμένο αυτοκίνητο στην Πάτρα / EUROKINISSI
Στιγμιότυπο από περιοχή της Πάτρας
Στιγμιότυπο από περιοχή της Πάτρας / EUROKINISSI
καπνοί στην πάτρα
Συνεχίζουν οι καπνοί στην Πάτρα /
EUROKINISSI
Καμένα δέντρα στην Πάτρα
Καμένα δέντρα στην Πάτρα / EUROKINISSI

Με το πρώτο φως την ημέρας αποκαλύπτεται το αποκαρδιωτικό τοπίο που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα. 

