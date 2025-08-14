Φωτιά στην Πάτρα: Στάχτη, καμένη γη και απελπισία σε Συχαινά και Κάτω Αχαΐα – Μάχη σε ένα μέτωπο δίνουν οι πυροσβέστες

Στάχτη έγιναν χιλιάδες στρέμματα γης στην Πάτρα μετά το πέρασμα της φωτιάς στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά. Τεράστιο είναι το μέγεθος της καταστροφής ενώ η φωτιά έκαψε σπίτια, αυτοκίνητα, ζώα και χιλιάδες στρέμματα γης.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Ρωμανός προς την Ελεκίστρα, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες σε όλη την περιοχή της Πάτρας που τις προηγούμενες ώρες παραδόθηκε στις φλόγες.

Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ωστόσο όλη η περιοχή συνεχίζει να καπνίζει με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα.

Με το πρώτο φως την ημέρας αποκαλύπτεται το αποκαρδιωτικό τοπίο που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.