Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Μήνυμα να απομακρυνθούν από Αφαία και Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι – Αναμένεται να εκκενωθεί προληπτικά το Δαφνί

Φωτιά ξέσπασε στην Περιφερειακή Αιγάλεω την Παρασκευή (31.07.2026) για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112 για εκκένωση του Χαϊδαρίου, ενώ λίγο αναμένεται να γίνει προληπτική εκκένωση της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Δαφνί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω στο Ποικίλο Όρος, το απόγευμα της Παρασκευής ενώ λίγο μετά τις 16:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν προς Περιστέρι.

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Εκκενώνονται η Αφαία Χαϊδαρίου και η περιοχή του Άνω Δάσους.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Ασπροπύργου, πλησίον της Περιφερειακής #Αιγάλεω. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες απειλούν τον αστικό ιστό, οι κάτοικοι έχουν ήδη ξεκινήσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ενώ το ένα μετά το άλλο φτάνουν με σειρήνες τα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Νωρίτερα εστάλη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα σχετικά με τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

Μήνυμα του 112

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Χαΐδαρίου λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.