Ελλάδα

Σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο – Δυο διασωθέντες

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας οι διασωθέντες ενώ, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, είναι καλά στην υγεία τους
Σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο – Δυο διασωθέντες
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην Πυροσβεστική, όταν δύο ελικόπτερα, τύπου Bell, που επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα συγκρούστηκαν και κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην Ψάθα. Αμέσως κινητοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τα πληρώματα.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες.

Τα μέλη του ενός πληρώματος φέρονται να είναι τραυματισμένα, ενώ παραμένει ασαφής η κατάσταση της υγείας των μελών του δεύτερου πληρώματος. Ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει κινητή μονάδα γιατρών και διασωστών και τέσσερα ασθενοφόρα.

Το ένα πλήρωμα αναμένεται να μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, τα μέλη του είναι καλά στην υγεία τους.

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Στα συγκεκριμένα εναέρια μέσα, ο κυβερνήτης είναι κατά κανόνα αλλοδαπός χειριστής, ενώ στο πλήρωμα συμμετέχει και Ελληνας συντονιστής. Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο έκαναν λόγο για έναν δυνατό θόρυβο που ακούστηκε πριν πέσουν τα δύο ελικόπτερα.

Πτώση ελικοπτέρου στην Ψάθα
Το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο στην Ψάθα

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».

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