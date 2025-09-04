Φωτιά στην Θεσσαλονίκη στον Χορτιάτη: Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Πέμπτη (4/9/2025), σε δασική έκταση ανάμεσα στις περιοχές Πυλαία και Χορτιάτης Θεσσαλονίκης και πριν λίγο ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους του Χορτιάτη να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Η φωτιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης βρίσκεται συγκεκριμένα, μετά το στρατόπεδο Καπετάν Ματαπά, στην περιοχή Λειβάδια.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Αν και η φωτιά εχει εγκλωβιστεί σε χωματερή, ακόμα υπάρχει κινδύνους για τις γύρω περιοχές.
Να σημειωθεί ότι ο καπνός από την πυρκαγιά είναι ορατός από όλη την Θεσσαλονίκη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ
Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»
Αναλυτικά το μήνυμα του 112: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική κάνει τεράστια προσπάθεια για τον περιορισμό της.