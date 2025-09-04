Ελλάδα

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη στον Χορτιάτη: Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα»

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Η φωτιά στην Θεσσαλονίκη
Η φωτιά στην Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Πέμπτη (4/9/2025), σε δασική έκταση ανάμεσα στις περιοχές Πυλαία και Χορτιάτης Θεσσαλονίκης και πριν λίγο ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους του Χορτιάτη να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης βρίσκεται συγκεκριμένα, μετά το στρατόπεδο Καπετάν Ματαπά, στην περιοχή Λειβάδια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Αν και η φωτιά εχει εγκλωβιστεί σε χωματερή, ακόμα υπάρχει κινδύνους για τις γύρω περιοχές.

Να σημειωθεί ότι ο καπνός από την πυρκαγιά είναι ορατός από όλη την Θεσσαλονίκη.

φωτό από typosthes.gr
φωτό από typosthes.gr
Η φωτιά στην Θεσσαλονίκη
φωτό απο voria.gr
Εναέριο μέσο επιχειρεί στην φωτιά στην θεσσαλονίκη
Εναέριο μέσο επιχειρεί στην φωτιά στην θεσσαλονίκη
Η φωτιά στην Θεσσαλονίκη
Η φωτιά στην Θεσσαλονίκη

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ

Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Αναλυτικά το μήνυμα του 112: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική κάνει τεράστια προσπάθεια για τον περιορισμό της.

