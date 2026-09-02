Ελλάδα

Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 5 ελικόπτερα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων
Πυρκαγιά στη περιοχή Κουβαρά Αττικής. Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)
(ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)
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Συνεχίζεται η μάχη για τρίτη ημέρα για την κατάσβεση της φωτιάς που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (31.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Από τις πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη (02.09.2026), ενισχυθήκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς στην Κόνιτσα. Για την κατάσβεση επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και εξακολουθεί να κατακαίει δασικές εκτάσεις, με τις επίγειες δυνάμεις να είναι αναπτυγμένες σε διάφορα σημεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ευτυχώς , το βράδυ της Τρίτης (01.09.2026) στην περιοχή εκδηλώθηκε ασθενής βροχόπτωση βοηθώντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

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