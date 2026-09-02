Ελλάδα

Σύβοτα: Οικογένεια στόλισε το σκάφος της με χριστουγεννιάτικο δέντρο και γιρλάντες μόλις μπήκε ο Σεπτέμβρης

Καταγάλανα νερά της θάλασσας, Πάργα, Παξοί και Χριστούγεννα
σκαφος συβοτα
Το στολισμένο σκάφος στα Σύβοτα
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Μιας και το καλοκαίρι τελείωσε, πολλοί έχουν ήδη ξεκινήσει να σκέφτονται τα… Χριστούγεννα τα οποία βρίσκονται μόλις 113 μέρες μακριά. Ποιος τρόπος λοιπόν είναι καλύτερος για να αλλάξεις τη σεζόν από μία βόλτα με στολισμένο σκάφος στα Σύβοτα με δέντρα και γιρλάντες.

Σε βίντεο που ανέβασε μια επιχείρηση από τα Σύβοτα που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών, φαίνεται πως κάποιοι ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, την Πάργα και τους Παξούς, επέλεξαν να αρχίσουν να γιορτάζουν από τώρα τα Χριστούγεννα.

Μια οικογένεια που κάνει τις διακοπές της με ένα σκάφος αποφάσισε να ξεκινήσει την ομαλή μετάβαση προς το Χριστουγεννιάτικο κλίμα έχοντας στολίσει κανονικότατα δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια.

@anchor_boats_sivota Ότι καλύτερο είδαμε σήμερα! #sivota #parga #paxoi #anchorboatssivota #rentaboatsivota ♬ original sound – Seventhu

Πλέοντας στο Ιόνιο μεταφέρουν μία Χριστουγεννιάτικη διάθεση υπενθυμίζοντας στους περαστικούς ότι τα Χριστούγεννα «πλησιάζουν» οπότε δεν χρειάζεται να στεναχωριούνταιπου τελείωσε το καλοκαίρι.

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