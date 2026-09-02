Ελλάδα

Κυψέλη: Έτοιμοι να θάψουν το νεκρό βρέφος ήταν ο 43χρονος και η σύντροφός του – Είχαν προετοιμάσει τι θα πουν στην αστυνομία

Κλειδί στην υπόθεση θα αποτελέσει η εξέταση των δυο αγοριών αλλά και της 15χρονης, η οποία αναμένεται να καταθέσει μόλις ξεπεράσει το στερητικό σύνδρομο, καθώς η ανήλικη έγκυος είναι εθισμένη στα ναρκωτικά
Το ζευγάρι από την Κυψέλη
Το ζευγάρι από την Κυψέλη
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια που περιέφεραν το κατακρεουργημένο και κατεψυγμένο βρέφος – το οποίο τελικά εντοπίστηκε στην Κυψέλη – σε δεκάδες Airbnb και εγκαταλειμμένα σπίτια, ο 43χρονος και η Γερμανίδα σύντροφός του είχαν – όπως όλα δείχνουν – πάρει την απόφαση να το εξαφανίσουν. Είχαν αντιληφθεί πως ήταν επικίνδυνο για αυτούς να το μεταφέρουν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και έψαχναν τρόπο να ξεφορτωθούν τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν το κτηνώδες έγκλημά τους.

Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα των αναλυτών της Ασφάλειας και κυρίως από ένα ειδικό φτυάρι που βρέθηκε σε βαλίτσα και εκτιμάται ότι ήταν το εργαλείο με το οποίο θα έθαβαν το δολοφονημένο βρέφος, που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Φέρεται δε, να αναζητούσαν το κατάλληλο σημείο ή πιθανότατα και να το είχαν βρει.

Είχε προετοιμάσει τι θα πει

Όπως φαίνεται το 43χρονο κτήνος και η σύζυγός του από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκαν όλα όσα συνέβαιναν στο κολαστήριο της Κυψέλης, είχαν προετοιμάσει τι θα πουν. Η γυναίκα επιμένει πως δεν γνωρίζει πώς πέθανε το βρέφος, ενώ ο σύζυγός της έδωσε τη δική του εκδοχή των πραγμάτων για τις δέκα μαχαιριές που έφερε στην πλάτη το μωρό.

«Ήταν στην κατάψυξη και το χτυπούσα με το μαχαίρι για να το ξεπαγώσω» είπε κυνικά. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση στους αξιωματικούς που τον εξέτασαν και του είπαν ότι δεν πείθουν όλα όσα λέει, καθώς το πόρισμα της ιατροδικαστικής αναφέρει ξεκάθαρα πως εντοπίστηκαν τόσο προθανάτια όσο και μεταθανάτια χτυπήματα, δηλαδή ακόμη και όταν το βρέφος ήταν νεκρό το χέρι που απλώθηκε πάνω του, εξακολουθούσε να το μαχαιρώνει.

Κλειδί τα δύο αγοράκια – Σε άθλια κατάσταση και με στερητικό σύνδρομο η κόρη

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., μετά την αρνητική στάση των γονέων επιμένουν πως θα πάρουν τις απαντήσεις που ζητούν από τα δύο αγόρια της οικογένειας ηλικίας 9 και 12 ετών καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε, είναι σε ηλικίες που θυμούνται. Για τον λόγο αυτό τα δύο παιδιά αναμένεται σήμερα να εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο έτσι ώστε οι αξιωματικοί να προσπαθήσουν να αντλήσουν στοιχεία και πληροφορίες για να λύσουν το παζλ της φρικαλέας υπόθεσης.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την 15χρονη κόρη, το κορίτσι, δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει γιατί όπως λένε οι γιατροί του Παίδων – όπου και νοσηλεύεται – αντιμετωπίζει στερητικό σύνδρομο από τη χρήση ναρκωτικών. Έτσι αναμένουν να δώσουν έγκριση οι γιατροί, όταν θα γίνει καλά και θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της προκειμένου να εξεταστεί και εκείνη.

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