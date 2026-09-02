Κυψέλη: Υπήρχαν 4 αναφορές για παραμέληση των παιδιών από το 2020 – «Δεν ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις», λέει ο Γιαννόπουλος

Με την υπόθεση στην Κυψέλη και το νεκρό και μαχαιρωμένο βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα 43χρονου να έχει συγκλονίσει την κοινωνία, σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές αναφορές που αφορούν παιδιά, αλλά και για τα κενά στο σύστημα παιδικής προστασίας, έθεσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

Το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης, έχοντας δεχτεί 18 μαχαιριές. Για την υπόθεση έχουν τεθεί υπό κράτηση ο 43χρονος μαστροπός και φερόμενος πατέρας του μωρού, η 38χρονη σύντροφός του και φερόμενη μητέρα καθώς και ο 26χρονος Αφγανό σύντροφος της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους.

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Σήμερα Τετάρτη (2.9.26) ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα αναμένεται να απολογηθούν. Από τα ευρήματα των αναλυτών της Ασφάλειας οι 2 τους φαίνεται να είχαν αντιληφθεί πως ήταν επικίνδυνο για αυτούς να μεταφέρουν το βρέφος από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και έψαχναν τρόπο να ξεφορτωθούν τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν το κτηνώδες έγκλημά τους.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει ανώνυμη αναφορά τον Απρίλιο του 2020, η οποία περιέγραφε περιστατικά που αφορούσαν παιδιά και παραμέληση. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί τον όρο «αναφορά» και όχι «καταγγελία», καθώς μια καταγγελία θα πρέπει να αποδειχθεί.

Εξήγησε ότι, όταν λαμβάνεται μια τέτοια αναφορά, ο ρόλος του οργανισμού είναι να τη διαβιβάσει στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, καθώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει τη δικαιοδοσία να διερευνήσει ή να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα σε μια οικογένεια.

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«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του και ούτε έχουμε τη δικαιοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του οργανισμού είναι να συνεργάζεται με τους θεσμούς, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναφορά του 2020 διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών. Ωστόσο, όπως είπε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των υποθέσεων μετά τη διαβίβασή τους.

Το 2024, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, ο οργανισμός έλαβε νέα ανάλογη αναφορά, η οποία, όπως είπε, παρουσίαζε στοιχεία που συνδέονταν με την προηγούμενη υπόθεση. Έκανε λόγο συνολικά για τέσσερις αναφορές που αφορούσαν κάποια παιδιά, σημειώνοντας ότι σε μία από τις περιπτώσεις τα στοιχεία δεν κρίθηκαν επαρκή για να διαβιβαστεί η ανώνυμη αναφορά στην εισαγγελία.

Το πρόβλημα των δομών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γιαννόπουλος και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον και δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις το νοσοκομείο καταλήγει να λειτουργεί ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει αυτόν τον ρόλο. Παράλληλα, σημείωσε ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα παιδιά θα πρέπει να οδηγούνται σε κρατικά ιδρύματα, τα οποία, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και διαθεσιμότητας.

Τι ισχυρίστηκε ο 43χρονος πατέρας του μωρού

Ο 43χρονος επιμένει ότι το 9 μηνών βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και αρνείται ότι δολοφονήθηκε. Η δικαιολογία του για τις 18 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού προκαλεί ανατριχίλα, καθώς υποστήριξε ότι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να το βγάλει από την κατάψυξη και να απομακρύνει τα κομμάτια πάγου.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή των διαψεύδουν, αφού έδειξαν πως τα 3 από τα 18 τραύματα ήταν προθανάτια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν βαθιά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα στοιχεία ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα κινητά και οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

3 ακόμα παιδιά βρέθηκαν στο σπίτι

Σημειώνεται πως η αστυνομία ερευνά και την σχέση του 43χρονου και της 38χρονης με τα 3 παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι και με το δολοφονημένο βρέφος, καθώς πολλά είναι τα στοιχεία που εγείρουν ερωτήματα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.

Έπειτα από εξετάσεις των γιατρών έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι και τα τρία παιδιά πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αν και στα δυο αγόρια δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα δύο παιδιά αναμένεται σήμερα να εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο έτσι ώστε οι αξιωματικοί να προσπαθήσουν να αντλήσουν στοιχεία και πληροφορίες για να λύσουν το παζλ της φρικαλέας υπόθεσης.