Ελλάδα

Κομοτηνή: Χειροπέδες σε 68χρονο «Vor V Zakone» της ρωσόφωνης μαφίας – Βίντεο από το οπλοστάσιο που βρέθηκε σπίτι του

Το «Vor V Zakone» ή «Thief in Law» είναι τίτλοι τιμής που δίνονται σε σκληροπυρηνικούς της ρωσόφωνης μαφίας
Κομοτηνή: Χειροπέδες σε 68χρονο «Vor V Zakone» της ρωσόφωνης μαφίας – Βίντεο από το οπλοστάσιο που βρέθηκε σπίτι του
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Στη σύλληψη 68χρονου που κατηγορείται για κατοχή όπλων, προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Τρίτης (01.09.2026) στην Κομοτηνή. Πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα που φέρει τους τίτλους «Vor V Zakone» ή «Thief in Law» οι οποίοι αποδίδονται προς τιμή σε υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσόφωνης μαφίας.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, το ελληνικό FBI Βορείου Ελλάδος έκανε έφοδο στο σπίτι του 68χρονου στην Κομοτηνή, βρίσκοντας πιστόλι, χειροβομβίδες, σφαίρες και άλλα όπλα.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο 68χρονος «Vor V Zakone» πέρα από τη συμμετοχή του στη ρωσόφωνη μαφία, είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Στο σπίτι του αναλυτικά βρέθηκαν: πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα, χωρίς τον πυροκροτητή, πυροκροτητής της χειροβομβίδας, εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού, με ένα φυσίγγιο, 66 φυσίγγια και 2 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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