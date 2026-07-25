Φωτιά στην Χαλκιδική στην περιοχή Μόλα Καλύβα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) στην Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε δασική έκταση, στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

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Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν απειλεί οικισμούς.

Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.