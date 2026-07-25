Ελλάδα

Φωτιά στην Χαλκιδική στην περιοχή Μόλα Καλύβα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν απειλεί οικισμούς
Ελικόπτερο
ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) στην Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 σε δασική έκταση, στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν απειλεί οικισμούς.

Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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