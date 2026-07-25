Ελλάδα

Πειραιάς: Η στιγμή που η σκαλωσιά καταρρέει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της ξαφνικής μπόρας

Η σκαλωσιά πέφτει στο δρόμο και όπως φαίνεται από τις συγκλονιστικές εικόνες από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα
Η σκαλωσιά στον Πειραιά
Η σκαλωσιά στον Πειραιά
Κλαούντιο Σούμπασι
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Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν από την πτώση της σκαλωσιάς στον Πειραιά εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24.7.26). 

Μάλιστα, το newsit.gr εξασφάλισε βίντεο με την πτώση της σκαλωσιάς στον Πειραιά σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, που κατέρρευσε λόγω των ισχυρών ανέμων και της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή της κατάρρευσης, με τη σκαλωσιά να πέφτει στον δρόμο και να καταπλακώνει έναν διανομέα, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.

Ο άνδρας πέφτει από το μηχανάκι και στη συνέχεια ακούγονται οι υπάλληλοι αναρωτιούνται πως ο οδηγός δεν σκοτώθηκε.

Σε άλλο βίντεο έξω από την πολυκατοικία φαίνεται μία γυναίκα να περνά γρήγορα έξω από την πολυκατοικία και λίγα δευτερόλεπτα μετά πέφτει η σκαλωσιά. 

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η σκαλωσιά.

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